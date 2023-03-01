В Свердловской области произошел пожар на лыжной базе

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В городе Тугулым Свердловской области утром 1 марта произошел пожар на лыжной базе «Дружба». Огонь охватил административное здание.

- Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, - сообщили в МЧС.

С огнем борются 4 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

Напомним, ночью 1 марта в Верхней Салде произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажки на улице Воронова. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы 26 человек, из них четыре ребенка. Еще четверо жильцов были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасустройств.

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