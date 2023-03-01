Вещание программ будет идти без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области передумали тестировать систему оповещения по радио и телевизору. Техническая проверка должна была пройти сегодня, 1 марта.

- Запланированная техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения по решению МЧС России переносится на неопределенный срок, - рассказал Директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин. - В эфире и в сетях кабельных операторов Екатеринбурга и Свердловской области вещание программ будет идти без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10:43 перестанут работать «Первый канал», «Матч ТВ», «Россия 1», НТВ, «Россия 24», ОТР, «Культура», «Пятый канал», «ТВ Центр» и «Карусель». На одну минуту на экранах должен был появится тестовый ролик.

Накануне, 28 февраля, в Свердловской области хакеры в эфире телеканалов передали фейковое сообщение о воздушной тревоге.

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