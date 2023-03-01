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НовостиОбщество1 марта 2023 3:36

Мэр Екатеринбурга поручил усилить контроль за газовым оборудованием в домах

Алексей Орлов поручил активизировать профилактическую работу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Активизировать профилактическую работу мэр поручил во время заседания антитеррористической комиссии

Активизировать профилактическую работу мэр поручил во время заседания антитеррористической комиссии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания антитеррористической комиссии распорядился усилить контроль за состоянием газового оборудования в жилых домах.

- Реагировать на те или иные сигналы от жителей необходимо незамедлительно. Екатеринбург - большой город, расслабляться ни в коем случае нельзя, - заявил мэр.

Алексей Орлов поручил Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга совместно с экстренными службами и другими профильными организациями активизировать профилактическую работу, особенно в отношении проживающих в отдаленных территориях.

После серии взрывов бытового газа по стране россияне стали с осторожностью относиться к газовому оборудованию собственных домов. Никто не хочет повторения трагедии, поэтому уральцы стараются вовремя проверить состояние газовой сети в доме и привести в порядок оборудование. К кому обратиться, чтобы проверка была качественной, и что делать, если вы чувствуете утечку газа в квартире, «КП-Екатеринбург» рассказала здесь.

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