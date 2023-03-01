Мэр Екатеринбурга поручил усилить контроль за газовым оборудованием в домах

Активизировать профилактическую работу мэр поручил во время заседания антитеррористической комиссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания антитеррористической комиссии распорядился усилить контроль за состоянием газового оборудования в жилых домах.

- Реагировать на те или иные сигналы от жителей необходимо незамедлительно. Екатеринбург - большой город, расслабляться ни в коем случае нельзя, - заявил мэр.

Алексей Орлов поручил Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга совместно с экстренными службами и другими профильными организациями активизировать профилактическую работу, особенно в отношении проживающих в отдаленных территориях.

После серии взрывов бытового газа по стране россияне стали с осторожностью относиться к газовому оборудованию собственных домов. Никто не хочет повторения трагедии, поэтому уральцы стараются вовремя проверить состояние газовой сети в доме и привести в порядок оборудование. К кому обратиться, чтобы проверка была качественной, и что делать, если вы чувствуете утечку газа в квартире, «КП-Екатеринбург» рассказала здесь.

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