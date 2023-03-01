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НовостиПроисшествия1 марта 2023 2:47

В Верхней Салде пожарные спасли из горящей пятиэтажки четырех жильцов

Пожар произошел в квартире на втором этаже
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде ночью 1 марта произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажки на улице Воронова. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 26 человек, из них четыре ребенка. Еще четверо жильцов были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасустройств.

- В 01:29 поступило сообщение о пожаре. На площади 25 квадратных метров сгорело домашнее имущество, повреждены: стены, пол, потолок в квартире. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 01:42 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:29. О пострадавших не сообщается.

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