В Нижнем Тагиле выбрали подрядчика двух общественных объектов

В Нижне-Выйском сквере обустроят детские площадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле благоустроят два общественных объекта. Уже определены подрядчики по результатам электронного аукциона. Ремонтом городской инфраструктуры будет заниматься МУП «Тагилдорстрой». Об этом сообщили в пресс-службе города.

В 2023 году благоустроят Нижне-Выйский сквер и пешеходную зону вдоль домов № 15, 15а, 15б, 17, 19 по Черноисточинскому шоссе. Ремонт будет происходить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ обойдется в 160,5 миллиона рублей.

- В соответствии с технической документацией работы начнутся с 15 апреля и должны быть завершены до 30 сентября. Площадь благоустройства двух территорий превысит 7 гектаров, - рассказали в администрации.

В сквере обустроят детские площадки, увеличат игровое пространство и установят новые тренажеры. Также появится новое асфальтное покрытие, освещение и ограждения.

Придомовые территории также благоустроят. Там появятся места для отдыха, велопарковки и цветники. Помимо этого, будут расширены тротуары.

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