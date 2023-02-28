В Пионерском районе Екатеринбурга загорелась иномарка

Авто потушили за пять минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в Пионерском районе загорелась иномарка. Пожар произошел на улице Уральская. Сообщение об этом поступило в МЧС 28 февраля в 21:31.

- На площади двух квадратных метров поврежден моторный отсек автомобиля Ford Focus, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить возгорание прибыли две пожарные машины и девять спасателей. Им удалось потушить автомобиль всего за пять минут. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Нижнем Тагиле из задымленного торгового центра «Хит» эвакуировали 200 человек. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного вечером 28 февраля. Как оказалось, в здании произошло короткое замыкание. К пожару это не привело. В МЧС сообщили, что на место выезжало восемь единиц спецтехники и 24 человека личного состава.

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