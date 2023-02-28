В Сухом Логу осудят преступную группировку, переписывавшую на себя чужие квартиры

Вскоре группировка предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухом Логу осудят преступную группировку, которая выманила больше 23 миллионов рублей. Четыре женщины и трое мужчин претворялись риелторами по недвижимости. Так они зарабатывали на жизнь с 2009 по 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Жительница Сысерти в 2009 году организовала группировку. В обязанности команды входило распитие алкоголя и убеждение людей продать недвижимость, этим самым погасив долг за коммунальные платежи. А затем потерпевшим предлагали купить новое жилье на вырученные деньги. Однако квартиры мошенники переписывали на себя и пропадали.

- Участники организованной группы совершили мошеннические действия, в том числе, в отношении инвалидов и лиц, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, которым жилье было предоставлено государством в рамках реализации целевых программ, - рассказали в ведомстве.

Так мошенникам удалось переписать на себя квартиры общей суммой на 24 миллиона рублей. Кроме этого, группировка пыталась похитить права на еще одну квартиру. Однако им это не удалось. Вскоре состоится заседание по делу в Сухоложском городском суде.

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