Омич отправится в тюрьму на десять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осудили уроженца Омска за убийство коллеги. Нижнетуринский городской суд вынес приговор 43-летнему Алексею Фегелю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в Нижней Туре. Туда мужчина приехал работать на фахту. Вместе с ним прибыл и его друг. После работы мужчины вместе отдыхали и пили алкоголь. В сентябре 2022 года один из таких вечеров омичи сильно повздорили. Между ними произошла драка.

- У Фегеле возник умысел на причинение смерти потерпевшему, реализуя который он взял в руку кухонный нож и нанес им два удара в область грудной клетки потерпевшего, чем причинил колото-резанные раны в область жизненно важных органов, - рассказали в ведомстве.

Спасти потерпевшего не удалось. От полученных ранений он погиб в больнице города.

За убийство суд назначил Фегелю наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режим. Помимо этого, мужчина должен выплатить миллион рублей моральной компенсации сестре потерпевшего.

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