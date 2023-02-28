Глава свердловского МВД проведал беженцев в центре переселенцев в Екатеринбурге

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Глава свердловского МВД Александр Мешков проведал беженцев, которых разместили во временных центрах переселенцев. Один из таких расположен в уральской столице, там сейчас находятся 276 человек, включая 86 детей.

Об этом журналистов проинформировал его пресс-секретарь Валерий Горелых.

- К примеру, Александр Григоркин из города Голая Пристань Херсонской области прибыл на Средний Урал с парализованной матерью. У себя дома он был редактором районной газеты и буквально на себе ощущал все те изменения, которые не давали нормально и безопасно жить, - рассказывает его пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

На Урале этих людей радушно приняли и обеспечили все условия для нормального проживания.

- Генерал-лейтенант Александр Мешков осмотрел условия проживания и питания, поговорил с людьми, проживающими здесь, задал ряд вопросов по взаимодействию с правоохранительными органами и по организации охраны порядка на территории, - добавил полковник Горелых.

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