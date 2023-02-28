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НовостиСпорт28 февраля 2023 17:11

В Нижнем Тагиле пройдет турнир по лыжному двоеборью

Состязание проведут с 9 по 13 марта
Дарья ЧИПУРИНА
Распоряжение о проведении соревнований подписал Евгений Куйвашев

Распоряжение о проведении соревнований подписал Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пройдет турнир по лыжному двоеборью. Состязание проведут с 9 по 13 марта. Распоряжение о его проведении подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В турнире смогут принять участие и мужчины, и женщины. Также в этот период проведут и соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Женские соревнования по прыжкам пройдут уже с 23 по 27 ноября. А мужчины смогут испытать свои силы с 30 ноября по 4 декабря.

- С просьбой провести в Свердловской области международные спортивные мероприятия к губернатору обратилась федерация прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России. Все соревнования пройдут в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», - рассказали в ДИПе.

В марте участие в турнире примут 232 спортсмена из России, Казахстана, Кореи, Катая и Турции. От Российской Федерации выступят лучшие лыжники. В их числе серебряные призеры Олимпийских Игр 2022 года в Пекине: Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и другие лидеры сборной команды РФ, включая представителей Свердловской области Илью Манькова и Кристину Прокопьеву.

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