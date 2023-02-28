Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В уральской колонии заключенному пытались передать пять телефонов в посылке с едой. Подозрительный груз обнаружили 28 февраля в исправительном учреждении Тавды. Женщина, прибывшая из Екатеринбурга, спрятала гаджеты прямо во внутренности курицы.

- Посылка была адресована осужденному, который отбывает наказание в виде 16 лет за хранение и сбыт наркотиков. Курица поступила уже в протухшем виде. Продукт в замороженном виде вообще не может находиться в посылках, поэтому был утилизирован, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался доставить в ИК-10 три телефона и сим-карту.