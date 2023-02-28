На трассе под Каменском-Уральским водитель КАМАЗа пострадал, врезавшись в дерево

Водитель двигался со стороны села Сипавское. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Каменском-Уральским водитель КАМАЗа получил различные травмы, врезавшись в дерево. Кабину большегруза буквально сплющило от удара. По предварительным данным, 52-летний мужчина не справился с управлением, из-за чего и произошло столкновение.

- Водитель двигался со стороны села Сипавское. В результате ДТП он с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу. Автомобиль получил механические повреждения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 52-летний мужчина не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

- Уже установлено, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, при госпитализации у него произведен забор крови, по результатам которого будет установлено, в каком состоянии он управлял транспортным средством, - добавили в ведомстве.

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