В Красноуфимске задержали 40-летнего наркомана

На мужчину завели уголовное дело за хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноуфимске полицейские задержали 40-летнего наркомана. При мужчине нашли значительное количество героина. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Полицейские доставили свердловчанина в отдел. Там выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за хранение веществ. Свой последний срок он отбыл в июне 2021 года.

- В беседе с сыщиками злоумышленник признался, что запрещенное в обороте вещество приобрел через Интернет для личного употребления. Свою вину в содеянном признал, - рассказали в полиции.

При себе мужчина имел сверток с героином массой 0,877 грамм. На свердловчанина возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на 480 часов или реальный срок на три года. На данный момент избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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