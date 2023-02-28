Подросток скидывал петарды из окна третьего этажа Фото: Николай Александров

В Нижнем Тагиле хулиган бросал петарды из окна многоэтажки. Подросток пытался попасть в людей. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 26 февраля на Вагонке. По словам очевидца, подросток специально скидывал зажженные петарды из окна третьего этажа на людей. Он пытался попасть прямо в прохожих. И даже после попытки уйти от дома, ребенок продолжал свои злодеяния.

- Этот малолетний шалопай и дальше уж очень увлеченно продолжал бросать из окна петарды, пугая прохожих. Похоже его все это очень забавляло. Хочу заметить, что хлопок был очень громкий и на месте взорвавшейся петарды на снегу остался большой след немалого диаметра. Мне повезло, каким-то чудом, я не пострадала. Но всем известно какие бывают печальные последствия, - рассказала тагильчанка, ставшая свидетелем шалости.

Остальные прохожие также спешили скрыться с места, где подросток скидывал пиротехнику. Некоторым из них петарды падали прямо под ноги, создавая опасную ситуацию.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.