На момент публикации материала связаться с дежурным ЕМУП «Гортранс» не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе остановки «Улица Челюскинцев» встали трамваи. Читатели «КП-Екатеринбург» рассказывают, что в колонну выстроились больше шести машин. Что стало причиной, пока неизвестно.

На момент публикации материала связаться с дежурным ЕМУП «Гортранс» не удалось.

Напомним, что на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошел транспортный коллапс. Утром 8 февраля трамвайное движение в сторону центра города оказалось намертво парализовано.

В пробке из вагонов скопилось около десяти трамваев разных маршрутов. Очевидцы сообщают, что движение замерло и по улице Маяковского. В ЕМУП «Гортранс» сообщили, что неполадок устранили к 11:30 часам.