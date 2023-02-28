Всего к ответственности привлекли 17,5 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувший год суды Свердловской области оштрафовали жителей региона на 83,5 миллиона рублей за административные правонарушения. Всего к ответственности привлекли 17,5 тысячи человек, а вот наказание назначили 14,5 тысячи нарушителей.

- Подавляющее большинство правонарушений были связаны со сферой охраны общественного порядка (около 10 тысяч). Также рассмотрено 3117 дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранных граждан, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее стало известно, что осужденные в Свердловской области стали чаще жаловаться на условия содержания под стражей. Судьи рассказывают, что за минувший год в три раза выросло число исков, заключенные требуют компенсаций от ФСИН.

- Судами области в 2022 году было рассмотрено 879 таких дел, а в 2021 году – 284. Почти в половине случаев исковые требования были удовлетворены судами полностью либо частично, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.