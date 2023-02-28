Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство - мефедрон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, который перевозил партию наркотиков. Полицейские заметили подозрительного прохожего на улице 8 Марта во время дежурства 26 февраля. При личном досмотре у него нашли два свертка с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство - мефедрон. Вес изъятого составил 1,69 грамма.

- Задержанного доставили в территориальный ОВД для разбирательства и установления личности. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за хранение наркотиков 36-летний местный житель, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина объяснил, что купил «запрещенку» для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Теперь уральцу грозит до трех лет тюрьмы.