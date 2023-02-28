Бастрыкин заинтересовался делом тагильчанки, обвинившей бывшего в издевательствах

Фото: предоставила Юлия Киприянова

Глава С РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жительницы Нижнего Тагила Юлии Киприяновой. Об этом сообщает информационный центр СК России. Ранее, Юлия Киприянова просила защитить ее от бывшего сожителя Александра Елисеева. Мужчина не раз разбивал ее смартфоны, срывал зеркала автомобиля, а также угрожал Юлии Киприяновой.

- Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело с учетом доводов обратившейся, а также представить доклад о его ходе и результатах, - сообщают в инфоцентре СК России.

Это поручение также было поставлено на контроль ведомства. В полиции Нижнего Тагила заявляли, что уведомляют Юлию Киприянову о всех решениях лично. Бывшего сожителя уже привлекали к административной ответственности за побои, которые он нанес Юлии. Также на мужчину было возбуждено и расследуется уголовное дело по поводу испорченного имущества Юлии.