В Екатеринбурге женщина ранила ножом и заживо сожгла навязчивого ухажера

Конфликт быстро перерос в потасовку, и злоумышленница схватилась за нож, вскоре она облила его горючей жидкостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 38-летнюю местную жительницу, которая ранила и подожгла навязчивого ухажера. Во время разбирательства выяснилось, что в августе прошлого года женщина, будучи нетрезвой, поссорилась со своим знакомым.

Конфликт быстро перерос в потасовку, и злоумышленница схватилась за нож, вскоре она облила его горючей жидкостью и подожгла.

- Пострадавшему были причинены термические ожоги, с которыми он в последующем был доставлен в больницу. Однако спасти его жизнь не удалось: от полученных травм он скончался через месяц после данного криминального инцидента, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции выяснили, что мужчина оказывал обвиняемой знаки внимания, что очень ей не понравилось.

- В ответ на назойливые ухаживания женщина ударила кавалера ножом, а потом и вовсе решила расправиться с ним особо жестоким способом. Несмотря на то, что она сама потушила огонь, это не умаляет ее ответственности за содеянное, - добавили в полиции.

Уголовное дело по статьям «Убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» передано на рассмотрение в суд.

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