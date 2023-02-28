Житель Каменска-Уральского пошел под суд за ограбление старушки на 650 рублей

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают время от времени нападать на пожилых людей. Преступников ждет не только общественное осуждение, но суровая кара, которую гарантирует закон.

В Каменске-Уральском дошло до суда дело о нападении на 92-летнюю труженицу тыла. Об этом пишет портал KU66.RU.

42-летний мужчина 29 ноября прошлого года выхватил из сумки бабушки кошелек, где лежали всего 650 рублей.

Женщина обратилась в полицию, после чего горе-воришку нашли. Теперь он может отправиться в места не столь отдаленные на срок до 7 лет. Окончательное решение по этому вопросу примет Синарский районный суд.