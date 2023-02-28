В Сургутском районе падает заболеваемость коронавирусом

На минувшей неделе в районе официально подтверждено 37 новых случаев COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа постепенно снижается заболеваемость коронавирусом. Так, на минувшей неделе в районе официально подтверждено 37 новых случаев COVID-19, что на 12 случаев меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Всего же за прошедшую неделю в Сургутском районе подтвердилось 1 039 случаев респираторной вирусной инфекции, включая 10 случаев гриппа. За неделю число таких случаев снизилось на треть.

Также снизилась в районе заболеваемость внебольничными пневмониями – сразу на 46%. За неделю в районе зарегистрировали всего 7 подобных случаев. Очагов заболеваний коронавирусом в детских и взрослых коллективах нет.