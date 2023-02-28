Специальное меню предлагают пассажирам в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования в период Великого поста

Фото из архива РЖД

Оно включает в себя каши, овощные салаты и супы, десерты и другие блюда, в которых отсутствуют продукты животного происхождения: мясо, молоко, рыба, яйца.

Например, в вагонах-ресторанах поездов формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД») пассажиры могут заказать кашу овсяную с сухофруктами, щи из свежей капусты с картофелем, картофельные драники с грибным соусом, яблоко печеное с грецкими орехами и медом. В вагонах-бистро постящимся предложат салат из фунчозы с овощами и орешками кешью, овощи тушеные с грибами шиитаке и апельсином, рафаэлло из сухофруктов.

Наряду с постным меню в поездах по-прежнему предлагают традиционное и детское меню, которое включает в себя первые и вторые блюда из мяса и рыбы, каши на молоке и др.

Для пассажиров, которые хотят заказать в дорогу любимые блюда из городских ресторанов и кафе, действует сервис доставки еды к поезду. Он доступен как на станциях отправления, так и на транзитных. Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. На данный момент заказать еду к поезду можно из 88 предприятий общепита в 60 городах России. На Свердловской магистрали услуга доступна в Екатеринбурге, Перми и Тюмени.