Под Екатеринбургом не могут рекультивировать полигон

На полигон продолжат свозить отходы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старый мусорный полигон под городом Березовский, который должны были закрыть несколько лет назад, продолжает работать. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Объект должны были начать рекультивировать не позднее мая 2022 года по решению Березовского городского суда от 14 мая 2019 года. Однако работы так и не началась, потому что у арендатора площадки и у местной власти нет на это денег.

Руководство Березовского городского округа с 2019 года обращается в министерство энергетики и ЖКХ и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для включения полигона в региональные программы.

В ответ там говорят, что мусорный полигон находится в долгосрочной аренде, поэтому деньги из государственной казны на него тратить нельзя. Арендатор, в свою очередь, не собирается уходить с объекта, туда свозится мусор, от чего страдает окружающая среда. Сам он полигон рекультивировать не собирается, потому что на это нет денег, да и мотивации.

В свою очередь, природоохранная прокуратура Свердловской области несколько дней назад запустила исполнительное производство по вынесенному несколько лет назад судебному решению по рекультивации полигона.