В югорском поселке построят пятиэтажную поликлинику

Поликлиника примет первых пациентов в 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа построят поликлинику по народной программе «Карта развития Югры. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Сейчас строители заливают фундамент и возводят цокольный этаж пятиэтажного здания. После этого будет возведено само здание новой поликлиники, а также проведены внешние и внутренние отделочные работы. Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

В поликлинике будут размещены приемные кабинеты для приема пациентов, а также дневной стационар на 35 коек. Здание оснастят всем необходимым для приема людей в ограниченными возможностями.