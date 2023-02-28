В Нижнем Тагиле водитель «ГАЗели» протаранил две легковушки

Фото: группа во ВКонтакте Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле 27 февраля водитель «ГАЗели» протаранил две легковушки. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла после того, как водителю стало плохо. Сейчас он находится в больнице.

- Водитель автомобиля ГАЗ-322131, 46 маршрут, 52-летний мужчина допустил наезд на стоящие автомобили Daewoo Nexia под управлением 49-летнего мужчины и Renault Logan под управлением 27-летнего мужчины, - рассказали госавтоинспекторы.

В «ГАЗели» находилась пассажирка. Она не пострадала.

Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге на улице Техническая столкнулись четыре машины. Массовое ДТП произошло на мосту при въезде на улицу Черепанова, вблизи остановки транспорта «Таганский ряд».

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