Госавтоинспекторы технического надзора проверили 168 автобусов Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД при проверке автобусов обнаружили 36 нарушений. Так, например, шесть водителей ездили на неисправном транспорте. Еще четыре без диагностической карты.

- Сотрудники ГИБДД провели проверки транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, автобусы и водители проверялись в пунктах выпуска водителей на линию, а также на маршрутах следования, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всего госавтоинспекторы технического надзора проверили 168 автобусов: 150 находящихся на регулярных городских маршрутах, 12 осуществляющих перевозку людей на пригородных и междугородних маршрутах, а также шесть заказных и ведомственных автобусов.

В ГИБДД отметили, что продолжат работу по соблюдению водителями автобусов правил дорожного движения в Нижнем Тагиле.

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