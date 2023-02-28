Голкипера не стало 24 февраля Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольное сообщество России скорбит – в Екатеринбурге умер бывший голкипер «Урала» Давыд Алексеев. Воспитанник екатеринбургского клуба скончался 24 февраля в возрасте 19 лет. Тело юного голкипера обнаружили на улице Татищева. В память о Давыде «Урал» начал ответный матч четвертьфинала Кубка России против «Ростова» (2:1) с минуты молчания.

Давыд Алексеев являлся воспитанником екатеринбургских футбольных школ «ВИЗ-Синара» (2010-2018) и Уральской футбольной академии (2018-2020).

С 2020 года он выступал за второй состав «Урала». А уже в октябре его заявили для участия в чемпионате России. После Нового года отправился вместе с главной командой на сборы.

Прошлым летом Алексеев перешел на правах аренды в «Динамо» из Владивостока, где играл вплоть до конца 2022 года. За шесть месяцев голкипер появился на поле в 15 матчах, 14 из которых провел с первых минут. После возвращения в Екатеринбург спортсмен жил вместе с матерью.

28 февраля молодежный состав «Урала» проводил товарища в последний путь.