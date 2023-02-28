На трассу под Нижним Тагилом вышла стая кабанов

Кабаны решили самостоятельно прогуляться по тракту. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

На Исинском тракте под Нижним Тагилом автомобилисты заметили стаю кабанов. Животные шли по обочине дороги, не обращая внимания на проезжающие мимо машины. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» подписчики пишут, что кабаны принадлежат местному фермеру, а на трассу они вышли на прогулку.

Сам хозяин животных в комментарии рассказал, что за кабанами не уследили рабочие. Поэтому они ушли на Исинский тракт. Вслед за ними ушла собака, чтобы проследить за животными.