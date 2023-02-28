В Свердловской области хакеры в эфире телеканалов передали фейковое сообщение о воздушной тревоге

Взлом произошел на детских телеканалах. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Несколько федеральный и свердловских телеканалов подверглись хакерской атаке. Взлом произошел на телеканалах «Суббота», «ОТВ», а также «Ю». В эфире на короткий промежуток времени появилось объявление о воздушной тревоге, которая не соответствует действительности.

Жители Свердловской области могли услышать в эфире каналов громкое соощение женским голосом «Всем немедленно в укрытие». В МЧС России уже подтвердили, что этот призыв оказался фейком.

- В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, - сообщают в МЧС России.

На данный момент, как сообщают читатели «КП-Екатеринбург», вещание восстановлено. Это не первая хакерская атака на местные радиостанции и телеканалы. 22 февраля фейковое сообщение могли услышать жители Верхней Салды.

Ложная тревога появилась на станциях «Авторадио», Comedy radio, «Юмор FM» и Relax FM. Сначала прозвучала сирена, а потом тревожный женский голос объявил «воздушную тревогу» и потребовал «всем немедленно проследовать в укрытие».