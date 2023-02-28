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НовостиНедвижимость28 февраля 2023 7:32

В одной из школ в Лабытнанги появятся архитектурно-строительные классы

Всего в учебном заведении будет 550 мест
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В школе учеников будут готовить к будущим профессиям

В школе учеников будут готовить к будущим профессиям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале в городе Лабытнанги появится школа на 550 мест, где организуют архитектурно-строительные классы. Она появится в микрорайоне Орбита. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В этой школе №7 ученики будут углубленно изучать физику, математику и информатику, а также обучаться по архитектурно-строительным направлениям.

Здесь планируют создать условия для старшеклассников, при которых весь учебный процесс будет ориентирован на то, чтобы планы учеников по дальнейшему образованию воплотились в жизнь.