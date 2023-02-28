Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в Свердловской области составляет 60 043 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дефицит квалифицированных рабочих. На одну вакансию в сфере «Рабочий персонал» в регионе, по данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, приходится всего 0,6 резюме.

- В условиях нехватки кадров работодатели идут на самые разные ухищрения, чтобы закрыть вакансию не только быстро, но и качественно, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. - В том числе, в ход идут и так называемые реферальные программы - это метод поиска новых сотрудников через личные рекомендации.

Так, например работодатель ищет сварщика технологического оборудования и трубопроводов в Туапсе [прим.ред - трудиться предстоит вахтовым методом] и предлагает потенциальным сотрудникам приводить с собой других специалистов. За это обещают заплатить вознаграждение в 5 тысяч рублей. Зарплату, кстати, обещают на этой вакансии хорошую - от 279 до 448 тысяч рублей на руки.

Также в hh.ru отметили, что средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в Свердловской области составляет 60 043 рублей.

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