Владимир Власов скончался на 85-м году жизни Фото: Заксобрание Свердловской области

Скончался бывший руководитель Свердловской области Владимир Власов. Ему было 84 года. Он руководил регионом в 1987-1990 годах.

- Блестящий политик, авторитетный и уважаемый руководитель, патриот и созидатель, творческий и эрудированный человек - таким Владимира Михайловича Власова запомнят уральцы, - передает слова главы региона Евгения Куйвашева «Областная газета».

Губернатор также отметил, что Владимир Власов внес колоссальный вклад в укрепление промышленной славы Свердловской области и ее экономического потенциала.

Владимир Власов занимался научной деятельностью. Он является автором 25 изобретений, более 30 научных публикаций, он имел звания доктора наук, профессора, действительного члена Академии инженерных наук РФ. Кроме того, он удостоен званий Почетный металлург России и Почетный гражданин Первоуральска.

Напомним, 25 февраля в Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный врач России, профессор, почетный гражданин Свердловской области Яков Борисович Бейкин. Ему было 73 года.

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