В Екатеринбурге подростку выплатят компенсацию морального вреда за 12-часовой рабочий день

Девочка работала больше 12 часов в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подростку после вмешательства прокуратуры выплатят компенсацию морального вреда за 12-часовой рабочий день. Девочка работала в магазине индивидуального предпринимателя продавцом-консультантом с июля по сентябрь 2022 года.

- Проверка показала, что предприниматель не оформил трудовые правоотношения с несовершеннолетней, последняя осуществляла трудовые функции более 12 часов в день, что является нарушением требований Трудового кодекса Российской Федерации, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Выявив нарушения, прокурор направил в Ленинский районный суд исковое заявление в защиту законных прав и интересов несовершеннолетней девочки. Суд удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на работодателя обязанность по выплате компенсации в пользу законного представителя девочки. Индивидуальный предприниматель должен будет выплатить 20 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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