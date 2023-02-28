В Свердловской области ожидается резкое похолодание

Начало марта будет по-зимнему холодным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после недолгой оттепели ожидается резкое похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -22 градусов.

- В ближайшие трое суток через Северный и Полярный Урал переместится очередной циклон, который определит погоду значительной территории, включая наш регион (Средний и Южный Урал): вызовет осадки (небольшой, местами умеренный снег) и постепенно приведет к заметному похолоданию, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным температура воздуха в ближайшие дни понизится до обычных для начала марта значений. Так, ночью столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов, днем от -4 до -9 градусов. Погода в конце недели и начале следующей недели при этом, согласно прогнозам, будет по-зимнему холодной. В ночное время ожидается -11,-16 градусов, на севере до -22 градусов, в дневное время -3,-9 градуса, на севере до -12 градусов.

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