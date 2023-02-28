В Екатеринбурге продлили меры поддержки дл предпринимателей

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане могут рассчитывать на увеличение отсрочки уплаты платежей по договорам аренды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили меры имущественной поддержки для предпринимателей, пострадавшим от введения санкций. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

- Юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане могут рассчитывать на увеличение отсрочки уплаты платежей по договорам аренды на период по 31 декабря 2022 года, на основании обращений, поступивших до 1 мая 2023 года, и при условии уплаты задолженности с 1 января по 31 декабря 2023 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, по 30 июня 2023 года увеличен период освобождения от штрафов, пеней начисленных из-за несоблюдения условий договоров аренды недвижимого имущества, а также договоров на установку и использование рекламных конструкций, не связанных с несоблюдением порядка и сроков внесения платы.

Чтобы получить имущественную поддержку представителям бизнесменам необходимо обратиться в Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.

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