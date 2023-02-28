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НовостиОбщество28 февраля 2023 2:34

Пассажиров «Ласточек» в Верхотурье будут встречать новые автобусы

На их покупку выделили 8,7 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Деньги на автобусы выделили по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева

Деньги на автобусы выделили по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиров «Ласточек» в Верхотурье будут встречать новые автобусы. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. На покупку автобусов потратят 8,7 миллионов рублей. Деньги выделили по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева из резервного фонда правительства Свердловской области в виде иного межбюджетного трансферта.

- Конечно, хотелось бы иметь более приличный транспорт для гостей города. На предоставленные деньги мы купим два автобуса, этого будет достаточно на первое время, - рассказал глава Верхотурья Алексей Лиханов.

Он отметил, что автобусный парк муниципального предприятия, которое занимается перевозками в пределах Верхотурья, сильно изношен. По словам Алексея Лиханова, его постепенно стараются обновлять, но денег из местного бюджета оказывается недостаточно. Также глава города добавил, что Верхотурье ежегодно получает поддержку областного бюджета, в том числе на обновление транспортного парка.

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