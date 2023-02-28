Деньги на автобусы выделили по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиров «Ласточек» в Верхотурье будут встречать новые автобусы. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. На покупку автобусов потратят 8,7 миллионов рублей. Деньги выделили по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева из резервного фонда правительства Свердловской области в виде иного межбюджетного трансферта.

- Конечно, хотелось бы иметь более приличный транспорт для гостей города. На предоставленные деньги мы купим два автобуса, этого будет достаточно на первое время, - рассказал глава Верхотурья Алексей Лиханов.

Он отметил, что автобусный парк муниципального предприятия, которое занимается перевозками в пределах Верхотурья, сильно изношен. По словам Алексея Лиханова, его постепенно стараются обновлять, но денег из местного бюджета оказывается недостаточно. Также глава города добавил, что Верхотурье ежегодно получает поддержку областного бюджета, в том числе на обновление транспортного парка.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.