Для украшений будут использовать адаптированные к погодным условиям растения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге высадят 50 тысяч квадратных метров цветов. За весну правительство планирует преобразить город цветниками. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Большую часть работ выполнят специалисты МБУ «Зеленстрой». Всего они посадят больше 25 тысяч «квадратов» растений. Остальными посадками займутся специалисты районов города.

- Посадка летних растений уже распланирована на общей площади более 13 тысяч квадратных метров, многолетники займут территорию порядка четырех тысяч квадратных метров. Для каждого цветника разрабатывается эскиз, цветовая гамма композиций подбирается в зависимости от объекта благоустройства. Поэтому каждый из районов мегаполиса сохранит свою индивидуальность и привлекательность, - рассказали в администрации.

Так в Чкаловском районе разобьют шесть цветников. Они займут почти две тысячи квадратных метров. В октябрьском районе появятся вертикальные озеленения и мобильные вазоны. Украсят также Кировский, Верх-Исетский и Центральный районы.

Для украшений будут использовать адаптированные к погодным условиям растения. Специалисты высадят шафран, петуния, тагетес, сальвия, бальзамин, бегония и ценерария. Они будут радовать горожан до самой осени.

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