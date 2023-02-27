В аварии пострадал 11-летний мальчик. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В аварии на Кольцовском тракте пострадал 11-летний мальчик. Ребенка доставили в детскую больницу. Об этом сообщили в Отделение пропаганды отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

ДТП произошло 27 февраля в 17:57 на восьмом километре Кольцовского тракта. Водитель Honda CR-V двигался в среднем ряду, при перестроении он наехал на дорожный знак. Из-за этого машину отбросило на бетонное ограждение. Так он влетел в проезжающий Fiat Doblо.

- В результате ДТП пострадал мальчик 11 лет, пассажир автомашины Honda CR-V с ушибом головы для осмотра доставлен в 9 ДГКБ. В автомобиле находилась на заднем пассажирском сидении, перевозился без нарушения правил дорожного движения, - сообщили в городском ГИБДД.

За рулем Honda оказался 65-летний мужчина со стажем вождения 37 лет. За нарушения ПДД он привлекался 19 раз. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения. Мужчина оказался пьян.

Водитель Honda оказался пьян. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудникам ГИБДД удалось узнать, что водитель Honda дедушка пострадавшего мальчика. Он забрал мальчика со школы и собирался отвезти его домой. Это подтвердили и родители ребенка.

На месте аварии провели замеры, составлены процессуальные документы. На данный момент установлены личности участников ДТП и все обстоятельства.

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