В Екатеринбург прилетел звезда смешанных единоборств Магомед Исмаилов

27 февраля Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург. Фото: Руководитель PR Академии единоборств РМК Алексей Галанов

В Екатеринбург прилет российская звезда смешанных единоборств Магомед Исмаилов. Спортсмен прибыл в города ради предстоящего боя с Иваном Штырковым, который состоится 7 марта. Об этом сообщил Руководитель PR Академии единоборств РМК Алексей Галанов.

- Мы сейчас только что выходили и говорили о том, что Екатеринбург стал для нас родным местом. Здесь я провел несколько противостояний: RCC Fight Show, бой против Александра Шлеменко. Очень часто посещаю Екатеринбург, и мне здесь нравится, - поделился спортсмен.

Спортсмену предстоит бой с Иваном Штырковым. Фото:Руководитель PR Академии единоборств РМК Алексей Галанов

Запланированный бой состоится на многотысячной арене ДИВСа. Этот поединок станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions. По прогнозам экспертов, кард шоу станет одним из самых сильных в истории российского бокса за последние несколько лет.

- Бой с Иваном — это очень нелегкие деньги. У меня были противостояния по боксу. Был Дуралола — это серьезный парень, был Илич, но я считаю, что самая большая угроза для меня — это Иван Штырков. Он самый опасный для меня оппонент, - добавил Магомед Исмаилов.

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