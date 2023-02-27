В аварии на Ржевском тракте пострадало три человека

ДТП произошло днем 27 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ржевском тракте произошло ДТП, в котором пострадали трое людей. Из них двое – это десятилетние дети. Авария случилась днем 27 февраля. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области.

ДТП произошло на 26-киллометре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Там столкнулись два автомобиля. УАЗ вылетел на встречу и столкнулся с иномаркой Mazda CX-5. С места аварии увезли троих пострадавших. Двоими из них оказались дети десяти лет.

- Один ребенок в нарушение ПДД перевозился на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Обстоятельства выясняются, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в областной Госавтоинспекции.

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