В аварии на Ржевском тракте пострадало три человека

ДТП произошло днем 27 февраля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Ржевском тракте произошло ДТП, в котором пострадали трое людей. Из них двое – это десятилетние дети. Авария случилась днем 27 февраля. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области.
ДТП произошло на 26-киллометре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Там столкнулись два автомобиля. УАЗ вылетел на встречу и столкнулся с иномаркой Mazda CX-5. С места аварии увезли троих пострадавших. Двоими из них оказались дети десяти лет.
- Один ребенок в нарушение ПДД перевозился на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Обстоятельства выясняются, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в областной Госавтоинспекции.
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