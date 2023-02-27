В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП

На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга столкнулись пять машин. Массовое ДТП произошло рядом с остановкой «Цирк». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

Виновником аварии стал водитель Volkswagen. Он не соблюдал нужную дистанцию. Столкновения продолжились и дальше. Одним из участников ДТП стал автобус. В нем пострадала девушка.

- Пострадала девушка, которая сидела во автобусе, 1991 года рождения. Увезли в ГКБ-36 с диагнозом ЧМТ, ушиб грудной клетки и ушиб левого предплечья, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

Ранее на уральской трассе столкнулись три автомобиля. В аварии пострадал человек. Она произошла на 126 километре дороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган».

- По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии один человек получил различные травмы, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

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