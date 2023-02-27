На уральской трассе в столкновении трех автомобилей пострадал человек

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На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» в массовой аварии пострадал один человек. ДТП произошло вечером 27 февраля на 126 километре магистрали.

- По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии один человек получил различные травмы, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее под Каменском-Уральским в столкновении двух легковушек один человек погиб, еще двое пострадали. Авария произошла днем 27 февраля на третьем километре региональной трассы.

По предварительной версии, 69-летний мужчина за рулем иномарки Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущества в движении Daewoo Nexia, который ехал ему навстречу.