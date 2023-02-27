22-летний рецидивист из Туринска похитил автомобиль спустя пять дней после выхода из колонии

Молодого человека заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские из Туринска на трассе остановили ответственную машину. В ней они обнаружили только пассажира, который не смог рассказать кто вел автомобиль. Как оказалось, похитителем ВАЗа оказался этот самый молодой человек. Об этом сообщили в МО МВД России «Ирбитский».

Инцидент произошел накануне. Автоинспекторы задержали пассажира в пустой серебристой машине «ВАЗ 21140». Мужчина пытался убедить полицейских в том, что водителя автомобиля он не знает. А потом и вовсе стал утверждать, что хозяин машины он. Однако после проверки документов свердловчанина, он сам признался в содеянном.

- Угонщиком оказался житель города Ирбита 2000 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны транспортных средств. Крайний раз за совершение аналогичного преступления он был осужден и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении, отбывать которое закончил 13 февраля текущего года, - рассказали в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа. Парня доставили в отдел полиции для дачи показаний. Свердловчанин рассказал, что машину он планировал использовать и вернуть на то же место.

На молодого человека возбудили уголовное дело. На данный момент его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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