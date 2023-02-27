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НовостиОбщество27 февраля 2023 17:27

В Екатеринбурге за минувшую неделю выпало 80% месячной нормы осадков

На специальные полигоны вывезли больше 36 тысяч тонн снега
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом синоптики пообещали, что подобная погода сохранится и в ближайшие дни

При этом синоптики пообещали, что подобная погода сохранится и в ближайшие дни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшую неделю выпало 80% месячной нормы осадков. На специальные полигоны вывезли больше 36 тысяч тонн снега.

При этом синоптики пообещали, что подобная погода сохранится и в ближайшие дни, а температура воздуха поднимется, из-за чего в городе будет образовываться грязь.

- Сейчас силы брошены на оперативное устранение последствий непогоды. Основное внимание направить на прометание тротуаров и проезжей части. В том числе при необходимости выводить днем дополнительную спецтехнику, - отметил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Всего за минувшие выходные в уборке улиц уральской столицы были задействованы 1 тысяча 843 единицы спецтехники и более двух тысяч рабочих.