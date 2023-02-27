Свердловчанка обворовала продавца, у которого хотела купить гирлянду

На свердловчанку возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Серова обокрала продавца, у которого она хотела купить гирлянду. Инцидент произошел перед Новым годом. Об этом сообщили в МО МВД России «Серовский».

В канун Нового года 42-летняя свердловчанка решила купить праздничную гирлянду. Для этого она пришла в детский магазин на улице Ленина. Однако помимо украшения она решила еще и забрать с прилавка телефон сотрудника. Женщина прикрыла мобильный своей сумкой, а затем убрала его в свою куртку.

Обнаружив пропажу, работник магазина обратился в полицию. Ущерб для него составил больше семи тысяч рублей.

- Женщину нашли по камерам видеонаблюдения. Ей оказалась работница одного из местных градообразующих предприятий, - рассказали в полиции.

На похитительницу возбудили уголовное дело за кражу. Свердловчанке грозит наказание на срок до двух лет.

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