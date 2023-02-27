На короткий период перестанут работать все телевизоры региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 1 марта протестируют систему телевизионного оповещения. На короткий период перестанут работать все телевизоры региона.

- В 10:43 на одну минуту перестанут работать каналы первого мультиплекса («Первый канал», «Матч ТВ», «Россия 1», НТВ, «Россия 24», ОТР, «Культура», «Пятый канал», «ТВ Центр», «Карусель»). В это время на экранах будет тестовый ролик, - отметили в пресс-службе регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Напомним, в июле прошлого года из-за технических работ не работали телевизоры в Свердловской области. Российская телевизионная и радиовещательная сеть проводила профилактику с 18 по 24 июля.