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НовостиОбщество27 февраля 2023 17:07

В Свердловской области 1 марта протестируют систему телевизионного оповещения

На короткий период перестанут работать все телевизоры региона
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На короткий период перестанут работать все телевизоры региона

На короткий период перестанут работать все телевизоры региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 1 марта протестируют систему телевизионного оповещения. На короткий период перестанут работать все телевизоры региона.

- В 10:43 на одну минуту перестанут работать каналы первого мультиплекса («Первый канал», «Матч ТВ», «Россия 1», НТВ, «Россия 24», ОТР, «Культура», «Пятый канал», «ТВ Центр», «Карусель»). В это время на экранах будет тестовый ролик, - отметили в пресс-службе регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Напомним, в июле прошлого года из-за технических работ не работали телевизоры в Свердловской области. Российская телевизионная и радиовещательная сеть проводила профилактику с 18 по 24 июля.