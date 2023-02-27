Ранее свердловчанка отбывала наказание в тюрьме за сбыт наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рецидивистка из Каменска-Уральского зарезала сожителя складным ножом. Возлюбленные поссорились во время застолья. Об этом рассказали в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел в конце ноября. 32-летняя местная жительница выпивала вместе со своим сожителем у себя дома. Между парой произошла ссора, которая привела к поножовщине. Женщина с особой жестокостью зарезала своего сожителя. Мужчина скончался на месте.

- Совершив убийство мужчины, обвиняемая погрузила его тело в платяной шкаф, забросав вещами. На следующий день она, придя на работу, сообщила своим коллегам лживую информацию о том, что сожитель уехал в Екатеринбург на вахту, - сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.

Несколько дней женщина жила в одной квартире с трупом, пока о неприятном запахе в полицию не сообщили соседи. На место прибыли сыщики и обнаружили труп мужчины. В содеянном свердловчанка созналась. На данный момент уголовное дело передано в суд.

Как оказалось, ранее женщина уж отбывала наказание в тюрьме. Ее осудили за сбыт наркотиков. Из тюрьмы она вышла в январе 2022 года.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.