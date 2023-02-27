Глава СК заинтересовался питомником Полевского, где собака покусала шестилетнюю девочку

Специалисты проводят проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Полевском, где во время экскурсии по питомнику на шестилетнюю девочку набросилась собака. Пострадавшая получила травмы лица и шеи.

- Собачья будка стояла в непосредственной близости от детской горки, и животное было без намордника. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Специалисты проводят проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку