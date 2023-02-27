Работы будут проводиться при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Модернизация объектов ЖКХ началась в шести свердловских городах. За два года на пройдет в Арамиле, Каменске-Уральском, Реже, Первоуральске, Сысерти и Екатеринбурге. Работы будут проводиться при поддержке губернатора области Евгения Куйвашева и участью региона в федеральной программе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Из средств Фонда национального благосостояния выделено 5,9 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - рассказали в ДИПе.

За 2023 и 2024 года в городах запланированы построения новых очистных сооружений, реконструкция котельных, насосных станций и магистральных теплосетей. В общей сложности модернизация улучшит качество жизни для 110 тысяч свердловчан.

Ранее в Екатеринбурге модернизировали «ГРС-1 Свердловск». Так в регионе повысилась энергетическая безопасность. На реконструкцию станции потратили 100 миллионов рублей.

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