Житель Алапаевска зарезал гостя во время застолья

Мужчину заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Алапаевска обвиняется в убийстве своего гостя. Инцидент произошел во время застолья 22 февраля. Об этом сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

Накануне 37-летний свердловчанин позвал в гости своего 45-летнего соседа. Мужчины выпивали и отмечали предстоящий праздник. Однако в какой-то момент между ними произошел конфликт. Хозяин жилища вооружившись ножом, напал на своего знакомого.

- Он причинил им своему оппоненту множественные ранения, в том числе в область груди, поясницы и руки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказал старший помощник руководителя СК Александр Шульга.

На данный момент нападавшего заключили под стражу. По уголовному делу продолжается расследование, следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Идет сбор доказательств.

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